Отряд шедшего "изгонять Путина" шамана объявил о роспуске после угроз силовиков

Согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам шаман.

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, в среду, 25 сентября, объявил о роспуске и завершении похода.

Об этом Сибирь.Реалии сообщил один из прежних участников отряда Виктор Егоров.

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По его словам, во вторник вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка. В полиции им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду после 7 утра по иркутскому времени. Участники отряда считают, что с ними "беседовали" сотрудники федеральной службы безопасности. В итоге участники отряда приняли решение о роспуске группы и прекращении похода. Однако согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев, сообщил Егоров.

Заместитель начальника отдела министерства внутренних дел по Слюдянскому району Александр Огурцов подтвердил редакции Сибирь.Реалии задержание членов отряда во вторник, сообщив, что они были отпущены после составления протоколов по статье 12.29 Кодекса административных нарушений за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Информацию об угрозах обвинения в терроризме и штурма лагеря Огурцов подтвердить отказался, посоветовав обратиться в пресс-службу областного МВД. Начальник пресс-службы МВД по Иркутской области Герман Струглин ни по одному из своих телефонов не ответил.