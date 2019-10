Полиция Гонконга открыла по протестующим огонь боевыми патронами: один человек в критическом состоянии (видео)

В Гонконге продолжаются жестокие столкновения между участниками протестного движения и полицией. Силовики начали применять на улицах боевые патроны.

Как сообщает NBC News, в одного человека полицейский выстрелил практически в упор, видео инцидента появилось в сети. На нем можно видеть, как протестующий в шлеме замахнулся дубинкой на полицейского, а тот выстрелил в него в упор из пистолета.

Отмечается, что журналисты не смогли самостоятельно подтвердить подлинность видео. На ролике может быть запечатлен первый за все время протестов эпизод, в котором участник протестного движения был застрелен.

Местная полиция подтвердила журналистам, что в ходе акций протеста силовики начали применять боевые патроны. Хотя в полиции не стали комментировать какие-либо ранения, в местном госпитале сообщили о госпитализации мужчины в критическом состоянии.

По информации в соцсетях, пострадавший – ученик старших классов школы города Тсунь Вань (Tsuen Wan).

