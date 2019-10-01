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Полиция Гонконга открыла по протестующим огонь боевыми патронами: один человек в критическом состоянии (видео)

16:27, 01 октября 2019
Мир
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В Гонконге полицейский в упор выстрелил в протестующего / Скріншот - Twitter, Demosistō 香港眾志

В Гонконге продолжаются жестокие столкновения между участниками протестного движения и полицией. Силовики начали применять на улицах боевые патроны.

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Как сообщает NBC News, в одного человека полицейский выстрелил практически в упор, видео инцидента появилось в сети. На нем можно видеть, как протестующий в шлеме замахнулся дубинкой на полицейского, а тот выстрелил в него в упор из пистолета.

Отмечается, что журналисты не смогли самостоятельно подтвердить подлинность видео. На ролике может быть запечатлен первый за все время протестов эпизод, в котором участник протестного движения был застрелен.

Местная полиция подтвердила журналистам, что в ходе акций протеста силовики начали применять боевые патроны. Хотя в полиции не стали комментировать какие-либо ранения, в местном госпитале сообщили о госпитализации мужчины в критическом состоянии.

По информации в соцсетях, пострадавший – ученик старших классов школы города Тсунь Вань (Tsuen Wan).

Полиция Гонконга, в свою очередь, постит в Twitter фотографии офицеров с ожогами и открытыми ранами. По их словам, демонстранты облили их некой «едкой жидкостью».

Как сообщал УНИАН, протесты в Гонконге начались в июне после того, как власть собиралась позволить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты начали требовать проведения демократических реформ, введение всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, и выступать против жестких действий полиции. Полицейские неоднократно применяли против протестующих слезоточивый газ и насилие.

Сегодня, несмотря на запрет демонстраций в день празднования 70-летия со дня основания КНР, в Гонконге вновь произошли ожесточенные столкновения активистов с полицией.

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Теги: #протесты#Гонконг