Гонконг протестует в День Китая: между активистами и полицией вновь ожесточенные столкновения (фоторепортаж)

По данным СМИ, в больницы с различными травмами доставлены 15 человек.

Несмотря на запрет демонстраций в день празднования 70-летия со дня основания КНР, в Гонконге вновь произошли ожесточенные столкновения активистов с полицией.

Как сообщает Deutsche Welle, для разгона демонстрантов полиция во вторник, 1 октября, применила слезоточивый и перечный газ.

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Правоохранители, в частности, заявили, что активисты облили едкой жидкостью нескольких полицейских и журналистов. По данным агентства Reuters, в больницы с различными травмами доставлены 15 человек.

Ранее сразу в нескольких районах Гонконга прошли мирные акции сторонников демократии. Одна из групп скандировала: "Это не национальный праздник, это день национального траура!". Также активисты требовали освобождения задержанных единомышленников.

Следует отметить, в Пекине по случаю 70-летия состоялся крупнейший в истории КНР военный парад, в котором принимали участие 15 тысяч военных, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники собственного производства, в том числе межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Наблюдатели расценили это как демонстрацию могущества и притязаний Китая на лидерство в мире.

В Гонконге также отмечали 70-летие со дня основания КНР, но - далеко от общественности. В торгово-выставочном центре Гонконга приглашенные гости наблюдали за церемонией чествования китайского флага, передававшейся в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, протесты в Гонконге начались в июне после того, как власть собиралась позволить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты начали требовать проведения демократических реформ, введение всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, и выступать против жестких действий полиции.

Полицейские неоднократно применяли против протестующих слезоточивый газ и насилие.