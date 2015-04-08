Frankfurter Allgemeine: Экономика России застыла

Снаружи сильная, а внутри рушится фундамент – российские рынки едва ли могут вынести бремя санкций. Кроме того, высокая зависимость от цен на нефть подталкивает страну к рецессии.

Об этом сообщает Бенджамин Трибе в своей статье «Экономика России застыла», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

После года конфликта в Украине можно заменять слово «кризис» на «катастрофа». Наконец, кризис – слово древнегреческого происхождения, и означает поворотный момент, точка принятия решения, перепутье. Если после кризиса ситуация не улучшилась, спад продолжается, и это катастрофа. Нет никаких признаков того, что эта политическая катастрофа между Украиной и Россией, и между Россией и Западом скоро завершится. Горячая война на востоке Украины стала замороженной войной - без крупных сражений, но и без особого прогресса. Западные санкции приобрели статус постоянного режима, их скорая отмена маловероятна.

Российской экономике также предстоит «окоченение». Уже в 2012 году, за два года до конфликта в Украине, начался спад. После начала нового века растущие цены на нефть и увеличение добычи нефти наполнили казну и позволили выплатить и увеличить заработную плату, что привело к потребительскому буму. Президент России Владимир Путин обязан своей репутацией «стабилизатора» только удаче, что он был в нужное время в нужном месте.

Но в золотые годы никто не инвестировал достаточно, чтобы построить инновационную, опирающуюся на многие отрасли экономику. Эти структурные проблемы также выражались в том, что, несмотря на относительно высокий коэффициент использования производственных мощностей в промышленности и относительно низкий уровень безработицы, валовой внутренний продукт в 2014 году вырос всего на 0,6 процента. Если цена не нефть больше не вырастет, то от российской модели ничего не останется.

В этом году экономический спад в России считается безопасным, возможно, в 2016 году экономика сократится еще больше. Но в течение года речь идет больше, чем просто об экономических циклах и структурных слабостях. Катастрофа в Украине парализует Россию в двух направлениях, которые могут не только увеличить спад, но и надолго подавить потенциал роста: во-первых, санкции и во-вторых, внутриполитический ледниковый период, ледниковый период в сознании, которым русские должны расплачиваться за якобы восстановленный статус мировой державы (не говоря уже о реальной цене слабого рубля и двузначной инфляции).

Последствия аннексии Крыма

К вопросу о санкциях: они отрезали крупнейшие российские банки от возможности средне- и долгосрочного привлечения капитала в ЕС и США. Само по себе это не ввергнет учреждения в экзистенциальный кризис. Но наряду с другими экономическими проблемами гарантирует, что Москве придется предоставить много денег, чтобы обеспечить свою базу капитала и ликвидности - деньги, которые во время рецессии отчаянно нужны в других сферах.

Кроме того, санкции тормозят освоение новых, труднодоступных запасов нефти; многие международные проекты были прекращены. Пока производство нефти в России почти не задето, но в среднесрочной перспективе эти проекты имеют огромное значение для того, чтобы компенсировать снижение производства освоенных еще в советское время месторождений Западной Сибири. Кроме того, постоянно заниженная цена на нефть усложняет жизнь российским компаниям.

Часто слышна критика, что санкции осуществляют слишком малое давление на Москву. Но в этом есть и хорошая сторона: поскольку их вред не обрушит Россию сразу, меньше давления в вопросе быстрой их отмены– а санкции тем временем изнутри разрушат большую часть того, что было построено за последние годы. Чем дольше, тем серьезнее вред. Конечно, возможно, что Брюссель и Вашингтон отзовут часть санкций, если ситуация на востоке Украины будет постоянно улучшаться. Но базовый уровень штрафов останется до тех пор, пока Россия будет сохранять Крымский полуостров аннексированным. Но Путин никогда не освободит Крым, и маловероятно, что это в один прекрасный день сделает его преемник.

Умерить патриотизм и изоляцию

Кроме того, Россия сама заковывает себя в кандалы, укрепляя тем самым факторы, которые привели к экономическим трудностям еще до конфликта в Украине. Реформы, больше стимулов для инвесторов, больше свободы для предпринимателей и меньшая степень государственного вмешательства, более либеральное общество и больше экспериментов.

Всего этого не следует ожидать во время, когда патриотизм выходит на первое место, всё не-русское рассматривается как потенциально враждебное, а изоляция считается наилучшим решением. В краткосрочной перспективе увеличится производство некоторых компаний, в частности, в пищевой промышленности, где необходимо заменить запрещенный иностранный импорт. Но это увеличение основано не на новых конкурентных преимуществах или более высоком качестве, а на искусственно созданном спросе.

Успешная экономика не может быть предписана государством, она должна вырастить себя. Но для Путина это не имеет никакого значения. Остается тайной, считает ли он, что тем самым оказывает услугу российскому народу. Гораздо более вероятно, что его стране предстоят многие годы низкого экономического роста, которые отбросят ее на один уровень с другими развивающимися экономиками. В России царит тьма, а Кремль празднует просвещение.