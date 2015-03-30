Иран выбирает снятие санкций

Прошедший 2014 год стал кризисным для глобальной безопасности. К традиционным нерешенным проблемам, добавилась агрессия России против Украины. Кремль не только разрушил существующую международно-правовую архитектуру системы безопасности и международных отношений, но и поставил мир под угрозу ядерной войны.

До этого функцию главного «ядерного шантажиста» последний десяток лет выполнял Иран. Международные санкции против этой страны продемонстрировали, что инструмент наказания в виде финансово-экономической изоляции работает, хотя и смену политического режима не гарантирует. Пример экономических потерь Ирана и поиска выхода из ситуации, - возможная аналогия будущей линии поведения России. Пока же глобальные лидеры решили сделать еще одну попытку вернуть Тегеран в мировое сообщество, обезопасив мир от иранского ядерного шантажа. Главным призом для Ирана при этом является снятие санкций и возвращение права на свободную торговлю, обмен технологиями и развитие в рамках глобальных правил и договоренностей.

Швейцарская Лозанна, как площадка для решения «иранского вопроса», может войти в историю примером ядерного компромисса. Сейчас он, после провала гарантий безопасности ключевых мировых держав на примере Украины, очень нужен для начала восстановления мировой стабильности. Убедить Иран в необходимости отказа от использования ядерной программы в военных целях вдвойне сложно после иллюзии работы Будапештского меморандума. Подобные шаги Запада уже не сработают. По этой причине Тегеран требует сразу больших компенсаций (в виде снятия санкций), гарантий безопасности и сохранения широкого использования мирного атома (база для развития экономики и возможность возобновления военной компоненты ядерной программы в случае нового кризиса отношений с Западом).

Похоже, что Иран и «шестерка» мировых держав все же договорятся. Все стороны понимают, что рост критической массы мировых кризисов и войн уже запредельный, и без начала разрешения этих проблем мир может рухнуть в неуправляемый хаос. Тогда проиграют все. В таких условиях, Иран показывает мастер-класс по геополитической торговле, выдавливая на грани фола максимум уступок от США, государств Евросоюза, сохраняя при этом плодотворные отношения с Россией и Китаем. Не исключено, что возможная иранская поддержка боевиков Хути в Йемене, не что иное, как карта для торга в решения «ядерного вопроса» с Западом.

Не столь важно, когда будет принципиальная договоренность – сейчас, либо до 30 июня. Важно, что она будет, поскольку Иран в полной мере ощутил тупик «санкционного пути» и международной изоляции. Так, за период введения санкций после 2010 года ВВП Ирана потерял 15-20%. Многие частные компании были закрыты, что привело к росту безработицы до 20%. Национальная валюта пережила резкое снижение, а годовая инфляция выросла до уровня 50-70%. В разы упали объемы продаваемой нефти, резко сократился выпуск автомобилей и других промышленных товаров.

Технические детали в «иранском вопросе» будут согласованны. Именно для этого государственный Секретарь США Джон Керри и министры иностранных дел ведущих европейских государств отложили все другие зарубежные дела и остаются в Лозанне. Можно не сомневаться, что Иран сумеет (имея давнюю высокоэффективную школу и традиции дипломатии) выторговать максимально возможное сохранение для своей промышленности количество центрифуг для обогащения урана, как и дальнейшую работу большинства своих ядерных объектов. Естественно, что Израиль будет крайне недоволен новой сделкой, но вынужденно согласится с ней под давлением США. Саудовская Аравия также не потеряет статус главного союзника Вашингтона на Ближнем Востоке, поскольку ядерная угроза со стороны Тегерана будет снята. А с проблемами в Йемене, Ираке, Сирии, Ливане и Палестине, где Иран традиционно играет против суннитской группы государств, можно будет разобраться попозже. Тем более, что Иран будет более сговорчив после достижения принципиального соглашения по «ядерному вопросу».

Важно другое, - Иран получит доступ на мировые рынки и сможет снова покупать западные технологии. А крупные компании США и европейских стран получат возможность вернуться на иранский рынок. Западные финансисты, например, инвестиционный управляющий фонда Baring Frontier Markets Майкл Леви, утверждают, что в Иране такие факторы как молодое население и растущий спрос на потребительские товары и различные услуги крайне привлекательны для западных инвесторов. Тем более, что инфраструктура для иностранных инвестиций во многом уже существует.

Интересен и энергетический аспект. Снятие санкций с Ирана позволит последнему вывести на рынок значительные объемы легкой нефти (до 800 тысяч баррелей нефти в день). Кроме того, Иран хранит около 30 миллионов баррелей нефти на своих супертанкерах, используя их как плавучие нефтехранилища в ожидании снятия санкций. В любой момент эти объемы «черного золота» могут появиться на рынке, играя на понижение цены. Уже сейчас в преддверии договоренности «шестерки» мировых держав с Тегераном нефть марка Brent подешевела до 55,8 долларов за баррель.

Не исключено, что и Саудовская Аравия еще больше сыграет на понижение нефти после обвинений президента РФ Владимира Путина в прямом вмешательстве в кризисную ситуацию в Йемене. Под действием данных факторов цена на нефть вполне могут упасть до 30-40 долларов за баррель на краткосрочный период.

Нельзя исключать, что нынешний иранский прецедент в случае его успеха может отозваться в недалеком будущем своим российским аналогом. Когда в Швейцарии либо на территории других европейских государств будет заключено аналогичное соглашение мировых лидеров с Россией. Предмет торга будет тот же – снятие санкций для сохранения территориальной целостности РФ и удержания ее от сползания к внутреннему хаосу. Не исключено, что мировое сообщество созреет к решению ядерного разоружения России в обмен на ее реинтеграцию в мировое пространство к тому моменту. Москва заплатит за агрессию против Киева либо развалом государства и потерей территорий, либо лишением права шантажировать мир ядерной войной. Вдоволь «насмеявшись над санкциями вместе с искандерами», российские лидеры будут искать все возможные пути их снятия. Это начинается уже сейчас. Пример Ирана мотивирует Кремль. А Украина вернет утраченное с компенсациями за разрушение.

Роман Рукомеда,

политический эксперт