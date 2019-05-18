На русском Майдане в Екатеринбурге орудует опытный мальчик-проститут

Пятый день на пока еще российском Урале бушует Майдан - наемники Кровавого Пастора, окончательно развязавшего себе руки формальной отставкой, совершают нападения на церковь, которую русские власти пытаются подарить городу, уничтожив местный парк - рассадник национал-предательства, русофобии и однополого секса в траве.

Аналитики неоднократно предупреждали русских людей, что если долго вглядываться в Украину, то Украина начнет вглядываться в них. СМИ уже неоднократно писали о массовых случаях зверских убийств и самосожжений в России во время дебатов Порошенко и Зеленского, назначения даты инаугурации, развала коалиции в Верховной Раде, драк депутата Мосийчука на ток-шоу Наташеньки Влащенко, ухода Гордона с канала «666-Украина», - и вот на русскую землю пришел кровавый Майдан.

Аналитики неоднократно предупреждали русских людей, что если долго вглядываться в Украину, то Украина начнет вглядываться в них

Как так случилось, что жители Екатеринбурга, явившиеся в местный парк, чтобы вырезать его под корень и поклониться строительству такой необходимой городу 44-й церкви, внезапно бросились с топорами на омоновцев и принялись трясти забор, аки демоны, поначалу не мог понять никто, но когда имеющие уши да услышали, как беснующаяся толпа бормочет: «Кто не скачет, тот за храм!» - стало ясно, что за шабашем стоят украинские спецслужбы и лично Кровавый Пастор.

Очень скоро в парке начались кровавые жертвоприношения и зловещие фонарики, из-под земли полезли черти, что пишут кровью на столбах.

«Там много бесов ходит, - говорит очевидец страшных событий, независимый журналист Владимир Соловьев. - Лезут на деревья». С деревьев бесы прыгают на омоновцев и тащат их в ад, по пути отгрызая им скрепу под самый корень.

Бесчинствуют девушки-провокаторы - они обзываются и разбегаются при попытке задержания. Это старые знакомые боевого уфолога ДНР Эдуардо Басурина - латвийско-польские женщины-снайперы из подразделения «Ведьмы Пилсудского».

По словам батюшки Андрея, в Екатеринбурге сейчас происходит «то же, что в Египте, в Ливии» - злые силы «грызут обе головы двуглавого орла». Повсеместно распространяется методичка инкуба Парубия с киевского Майдана: «Убивая русского, сначала отрежьте ему ноги, обязательно возьмите теплую одежду, чай в термосе». Батюшка Андрей замечает этот термос: «Тут то же, что Мустафа Наим говорил, то же самое». Кто такой этот Наим, никто не знает, но говорят, что это такой маленький лысый чорт, очень страшный.

«Это уже последний шаг по уничтожению России, - подытоживает обер-прокуратор, св. Наталья Поклонская. - Вот такие вот лозунги и попрыгушки - это нейролингвистическое программирование».

Последним шагом по уничтожению России стало не нейролингвистическое программирование - им стал прибывший в екатеринбургский парк грозный мальчик-проститут - маленькое чудовище, обученное и натасканное на уничтожение живой силы лично Кровавым Пастором

Увы, Наталья впервые в своей жизни ошиблась. Последним шагом по уничтожению России стало не нейролингвистическое программирование - им стал прибывший в екатеринбургский парк грозный мальчик-проститут - маленькое чудовище, обученное и натасканное на уничтожение живой силы лично Кровавым Пастором. Впервые мальчик был опробован еще во время «оранжевой революции» 2004 года, свирепствовал на Майдане-2014, впоследствии наводил ужас на ополченцев ДНР, напрашиваясь к ним сыном полка, а ночью вырезая целые подразделения; неоднократно минировал лифты и ресторан «Сепар». И вот на днях мальчик подъехал в Екатеринбург, где специально обученные молодчики начали бросать его в забор ради красивых фотографий. Заодно мальчик откусывал омоновцам пальцы.

«Это уже за гранью добра и зла, - негодует российская пресса. - Использование детей на уровне организации проституции!». Кажется, русские люди до сих пор так и не поняли, с какой страшной опасностью они столкнулись. Русское православие сейчас могут спасти только массовые расстрелы друг друга. Желательно до последнего патрона.

Всех желающих помочь украинской армии на патроны и прочие полезные вещи просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников