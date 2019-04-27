Подробности жестокого убийства россиянина из-за украинских выборов

Эта новость шокировала многих. В российском городе Тамбове, известном на весь мир своим товариществом, жена зарезала мужа по приказу Порошенко и Зеленского - цинично, подло, исподтишка, так, как это всегда делали биндеровцы. Эксперты бьют тревогу, но успеют ли они справиться с новым глобальным вызовом, уносящим жизни ни в чем не повинных людей?

Мировая закулиса скрывает подробности ужасной трагедии, полицейские отчеты скупы и бессвязны: якобы жена по телевизору смотрела дебаты украинского президента Порошенко и его соперника Владимира Зеленского, муж вставлял комментарии, жена шикнула, муж дал ей в морду, жена пырнула его ножом. Казалось бы, обычное на Руси дело, но диавол кроется в причинах. Одно дело, если крепкая русская семья бухает водку, муж наливает супружнице меньше, чем себе, из-за этого возникает драка, поножовщина при луне, на виске у Тани рана от лихого кистеня, в общем, все как у Есенина. Это и посконно, и православно.

Одно дело, если крепкая русская семья бухает водку, муж наливает супружнице меньше, чем себе, из-за этого возникает драка, поножовщина при луне, на виске у Тани рана от лихого кистеня, в общем, все как у Есенина. Это и посконно, и православно.

Но что было делать трезвому мужу с женой евонной Евдондосьей, которая сидела перед телевизором, смотрела остекленевшими от национал-предательства глазами на двух фашиствующих шутов и никак не могла определиться, кто ей больше нравится и за кого бы она голосовала, если бы не забыла, как это?.. Напрасно муж, интеллигентный Иван, умолял ее прекратить губить душу, рассказывал, что есть в жизни много по-настоящему прекрасного, ради чего стоит жить, приезжает Ким Чен Ын, у него чудесная шляпа и еще, сказывают, молодцы из ларца, что рядом с лимузином бегут, аки долбодятлики, а сам тот лимузин у немчуры краденый, в обход санкций отоваренный, и подарит он Путину меч узкоглазый красоты невозможной, а Трампу такой не подарит, и удавится Трамп от зависти.

«Заткнись, сучоныш, - лишь скакала в ответ Евдондосья, - хочу попробовать я сала да зиговать так до рассвета, как делают фашисты удалые, Шевченко хищный лик в сенях повесить, распять младенца, и Кровавый Пастор пусть меня освятит ракетою своей летучей, смерть России!».

Понял тут Иван, какую страшную опасность представляет для святой Руси коварная видимость загнивающей демократии, придуманной дикими, но хитрыми хахлами, стремящимися подорвать Россию изнутри, но было поздно. Напрасно увещевал он Евдондосью, что Ким Чен Ын полюбил Путина больше всего на свете и махал ему из вагона, пока не выпал под откос, скача, как мячик, но у Путина черный пояс по баскетболу, поэтому подбежал Путин к Киму, постучал его оземь да забросил трехочковым обратно в окно вагона, а еще сказывают, что если придут лихие времена, Путин украдет в Иерусалиме благодатный огонь сразу весь, и с тех пор кому он будет нужен, тот должен будет России трижды поклониться и поцеловать Путина в колено, а Трамп вообще везде.

На речи эти Евдондосья рассердилась, ибо от одного лишь имени Путина украинский диавол в ее душе испытывал адские муки, и крикнула: «Заткнись, скотина, не мешай смотреть прекраснейшее зрелище на свете, унылое вяличие рабов убогих уж не влечет меня, как прежде, смерть России!».«Не замолчу, поганая блудница, вовеки Путина я славить буду», - твердо ответил Иван. Онемела Евдондосья, ибо не было у нее слов против истинной русской правды. И тут заметила она, что Порошенко и Зеленский прервали дебаты и смотрят на нее глазами, полными обмана и гипноза.

«Возьми на кухне нож, да подлиннее», - приказал Зеленский. «Зарежь его ударом в грудь коварным», - велел Порошенко. «Героям слава, смерть России», - сказала Евдондосья и пошла выбирать нож. «Опомнись, Евдондосья! - умолял национал-предательницу Иван. - Ты хочешь, что ли, здесь Майданов низкопробных? Иль хочешь ты солдата НАТО ублажать, тупого негра, что ни разу не видал парадов ко дню победы величавых?».

«Героям слава, смерть России», - сказала Евдондосья и пошла выбирать нож.

«Давай быстрее, Евдондосья», - нетерпеливо сказали Порошенко и Зеленский.

В этот момент Евдондосья выкопала, наконец, под грудой пустых бутылок из-под самодельного кагора самый длинный нож.

«Вот грудь моя, за Путина я ласты клею!» - трагически воскликнул Иван, разрывая на себе косоворотку, и в тот же миг холодное биндеровское лезвие пронзило его горячее сердце, полное любви к родине.

Иван умер, а Евдондосья сменила имя на Галю, достала из сеней коромысло и перебила им полгорода, выкрикивая нацистские приветствия.

Это был не единичный случай.

Всех желающих помочь украинской армии достойно продолжить и приумножить почин славной тамбовчанки на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим».

Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников