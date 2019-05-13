Канны-2019: чего ожидать от главного кинофестиваля Европы (фото)

Масштабное событие в мире кино с 14 по 25 мая традиционно посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля вошли 19 картин.

Идут последние приготовления перед открытием 72-го Каннского кинофестиваля. На фасаде дворца, ко входу которого уже скоро развернут красную ковровую дорожку, появилась официальная афиша.

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Создана она была в честь Аньес Варда, которую считают культовой фигурой французского кинематографа, легендой "новой волны". Фотография, которую выбрали для постера, была сделана во время съемок ее дебютного фильма "Пуэнт-Курт" в 1955 году.

Масштабное событие в мире кино с 14 по 25 мая традиционно посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Следовательно, за несколько недель до фестиваля организаторы обнародовали список заявленных кинолент.

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead don'T Die режиссера Джима Джармуша.

В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская. Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах - 6, и на полуночных - 1 фильм.

Как сообщал УНИАН, на кинофестивале состоятся мировые премьеры двух включенных в конкурс украинских фильмов - "Домой" Наримана Алиева и "Анна" Декеля Беренсона. Лента "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева вошла в программу "Особый взгляд". Мировая премьера фильма "Домой" в Каннах состоится 22 мая.