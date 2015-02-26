ЕС должен немедленно ввести аналогичный списку Магнитского список Савченко - евродепутат

Вице-президент группы Альянса либералов и демократов Европейского парламента, глава неформальной группы друзей Украины Пятрас Аушрявичюс призывает ЕС немедленно ввести аналог "списка Магнитского" "список Савченко".

С соответствующим призывом он обратился к Европейскому Совету и Европейской комиссии, сообщает пресс-служба группы. "Я прошу Совет и Комиссию включить в следующий список санкций имена всех тех, кто в России отвечает за притеснения и незаконные действия в отношении госпожи Савченко. ЕС незамедлительно должен ввести и реализовать аналог "списка Магнитского" "список Савченко", - заявил депутат Европарламента.

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Аушрявичюс подчеркнул, что вчерашнее решение российского суда "еще раз доказало жалкий цинизм Москвы, которая таким поведением показывает отношение к обязательствам, недавно подписанным в Минске, об освобождении всех военнопленных".

"Я обращаюсь к Высокому представителю Могерини принять немедленные меры и совершить демарш российской власти относительно дальнейшего содержания под стражей госпожи Савченко", - отметил европейский политик.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.