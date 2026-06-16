Денисенко с бойфрендом упрекнули за роскошную жизнь во время войны: реакция разозлила

Избранник актрисы показал, как они отдыхают настолько "красиво", что это "невозможно скрывать", и нарвался на критику.

Украинскую актрису Наталку Денисенко и ее возлюбленного, манекенщика Юрия Савранского упрекнули за демонстрацию роскошной жизни во время войны в Украине. Избранник артистки резко отреагировал.

В своем Instagram Савранский опубликовал очередной рекламный пост с несколькими фото, на которых показал, как они с Денисенко отдыхают настолько "красиво", что это "невозможно скрывать". При этом бизнесмен публично признался актрисе в чувствах, и она ответила ему взаимностью в комментариях.

"Люблю тебя", - написала Денисенко.

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Часть пользователей восхитилась новыми кадрами, не скупясь на комплименты паре:

"Очень красиво, шикарная пара", "Вау, какие красивые фото, это просто шикарно", "Любовь в чистом виде, класс", "Сначала я думала: зачем вы оба расстались со своими бывшими? А теперь начинаю верить, что у вас настоящая любовь", "Супер, вы очень красивая пара. Будьте всегда такими красивыми и счастливыми вместе".

Но были и комментарии с критикой, мимо которой Савранский не смог пройти мимо. Так, одна из пользовательниц написала "Два мира... в одной стране", и буквально тут же получила в ответ резкий комментарий с переходом на личности:

"Вы, наверное, на своем диване даже не заметили, как люди за столько времени уже научились адаптироваться к этому состоянию. Как в этом пи***це пытаются двигаться, развиваться, работать или просто жить и в этих сложных обстоятельствах не переставать платить огромные налоги, донатить и принимать участие в социальных проектах. Но, самое главное, таким, как вы, никогда не угодишь! Выставиши на своей странице жизнь - "как так можно", или "два мира". Выставишь сбор, или донат - "пиар", или "почему так мало" Всегда говорил – начните с себя!".

В ответ на это Савранскому гневно посоветовали "радоваться себе молча", а не демонстрировать свой отдых напоказ:

"Человек пишет это, потому что пока у одних мужчины месяцами из окопов не выходят, и мечтают о хотя бы одной минуте вместе, другие показывают все... В наших реалиях многим болит. Но откуда вашей жене это знать".

Напомним, ранее Наталка Денисенко высказалась об идеальной свадьбе с новым возлюбленным.

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