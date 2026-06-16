'Я самый счастливый...': Холланд впервые подтвердил тайную свадьбу с Зендеей

Свою возлюбленную актер нежно называет "Зи".

Всемирно известный британский актер Том Холланд впервые подтвердил, что женился на своей возлюбленной - актрисе Зендее. О состоявшейся свадьбе актер проговорился в интервью журналу Esquire UK.

В публикации упоминаются сгенерированные искусственным интеллектом свадебные фото Холланда и Зендеи, которые быстро разлетелись по сети в 2025 году. Отмечается, что Холланд отнесся к этому с юмором, хотя его бабушка решила, что ее не пригласили. На уточняющий вопрос, пришлось ли ему писать сообщения другим членам семьи, актер сделал длинную паузу, а затем ответил:

"Нет, потому что они все там были… Это все, что вы услышите по этому поводу".

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Кроме этого, в публикации описывается, что свою возлюбленную Том Холланд нежно называет "Зи". Также он откровенно поделился, какие отношения между ними сейчас.

"Наша профессия может создавать очень стрессовые ситуации, и действительно приятно иметь опору в виде отношений, которые выдержат испытание временем. Мы можем поддерживать друг друга так, как никто другой не сможет, потому что только мы по-настоящему понимаем, каково это - жить такой жизнью. И я думаю, это огромная роскошь, потому что я просто не представляю, что мог бы обрести что-то подобное с кем-то другим. Я нашел своего человека. Она - мой лучший друг, и я самый счастливый, когда с ней. Я никогда не чувствовал себя настолько в безопасности, как сейчас. Никогда. Возможно, только в детстве с родителями, когда отец забирал меня из школы. Но это не значит, что наши отношения похожи на отношения моих мамы и папы", - отметил актер.

Рассказал Том Холланд и о том, каким было его первое впечатление о Зендее:

"Очевидно, я был очень взволнован перспективой работать с ней и познакомиться. Она просто блестяще прошла пробы и получила роль еще до того, как вышла из комнаты".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Зендея подогрела слухи о свадьбе откровенным заявлением.

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