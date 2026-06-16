Этот трек 1964 года признан одной из величайших песен всех времен

На создание композиции автора вдохновил альбом Джона Ли Хукера.

Трек "She’s Not There" 1964 года, который был дебютным синглом группы The Zombies, признан одной из величайших песен всех времен, пишет журнал Parade.

Напоминается, что эта записанная 62 года назад композиция поднялась до 2-го места в чарте Billboard Hot 100 и позже была включена в Зал славы "Грэмми". А в списке "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone песня заняла 297-е место.

"Изначально мы планировали записать "Summertime" Гершвинов в качестве нашего первого сингла, но за пару недель до студийной сессии наш продюсер Кен Джонс сказал: "Вам стоит попробовать написать что-то свое для записи". До этого я написал всего одну песню", - вспоминал клавишник и вокалист The Zombies Род Арджент, говоря о создании "She’s Not There".

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По его словам, на создание этого трека его вдохновил альбом Джона Ли Хукера, в котором была композиция "No One Told Me".

"Мне очень понравился ритм этой фразы. Я начал с последовательности аккордов от минорного к мажорному -- по крайней мере, мне так казалось. Позже я понял, что на самом деле играл их в модальной манере, и именно это придает началу "She’s Not There" его характерное звучание. Потом у меня появилась идея построения к кульминации. Я хотел, чтобы песня звучала захватывающе и раскрывала вокальные возможности Колина Бланстоуна (фронтмен группы). В конце мне пришлось заставить беднягу петь на пределе диапазона - за что он потом не раз меня проклинал", - рассказывал Арджент

А Бланстоун назвал решение группы начать записывать свои собственные песни самым лучшим.

После "She’s Not There" The Zombies выпустили множество хитов - от "Time of the Season" до "Tell Her No" и "Leave Me Be". В 2019 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая рок-баллада 1975 года стала хитом №1 о любви.

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