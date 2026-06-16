Рок-баллада 1975 года стала хитом №1 о любви, хотя сама группа от нее устала

Трек представил группу Heart мировой аудитории.

Песня "Magic Man" 1975 года рок-группы Heart не только запустила карьеру музыкантов, но и стала одной из определяющих любовных баллад классического рока. Этот прорывной хит был вдохновлен реальной любовной историей и по сути стал вечной песней о любви, хотя участники группы ее не особо любили, пишет журнал Parade.

Отмечается, что трек "Magic Man" познакомил слушателей с мощным вокалом Энн Уилсон и гитарной игрой Нэнси Уилсон, закрепив за Heart статус одной из крупнейших рок-групп десятилетия. Вместе с тем сестры Уилсон признавались, что со временем эта композиция стала одной из наименее любимых для исполнения, несмотря на ее непреходящую популярность.

Как говорится в публикации, с 1989 по 2001 год группа исполняла ее на концертах всего 15 раз, что довольно мало для такого популярного трека.

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"Magic Man" рок-группы Heart – что важно знать

Трек "Magic Man" выпустили в качестве лид-сингла альбома Dreamboat Annie в 1975 году.

Известно, что в основу "Magic Man" легла история об отношениях Энн Уилсон с тогдашним менеджером группы Майклом Фишером

"Это была любовь с первого взгляда, которая длилась около восьми лет!" - заявляла она.

В последствии "Magic Man" стал прорывным хитом группы, заняв 9-е место в чарте Billboard Hot 100 и представив коллектив мировой аудитории.

"Эмоциональная искренность текста помогла песне найти отклик у слушателей, а гипнотический ритм, мощный вокал и запоминающееся синтезаторное соло сделали её хитом FM-радиостанций. Однако со временем у группы сформировалось более сложное отношение к этой композиции", - отмечается в статье.

Но, несмотря на это, спустя почти 50 лет после выхода песня остается одной из ключевых композиций рок-музыки 1970-х. А сочетание автобиографичности, музыкального мастерства и эмоциональной искренности позволило ей сохранить статус вечной любовной баллады.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая рок-песня 1973 года не нравилась солисту группы, но стала настоящим хитом.

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