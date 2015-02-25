Мосгорсуд признал законным продление ареста Савченко до 13 мая (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья.

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Адвокат Марк Фейгин после изложения аргументов зашиты об отсутствии доказательств вины Надежды Савченко и многочисленных процессуальных нарушениях обратился к суду с просьбой отменить постановление суда первой инстанции, изменить меру пресечения Надежде Савченко на любую не связанную с содержанием под стражей, а также вынести "частное определение" в отношении судьи Басманного суда Артура Карпова, допустившего грубые нарушения в отношении его подзащитной.

"Я прошу учитывать также, что моя подзащитная ввиду всего этого объема грубейших нарушений ее прав была вынуждена объявить голодовку, потому что возмущение ее тем беспределом, который творится, вызвал единственную форму сопротивления с ее стороны начать голодовку. Я прошу суд обязательно учесть ухудшающееся состояние ее здоровья, которое не позволить ей принять участие в следующих судах", - сказал Марк Фейгин.

Он подчеркнул, что любое решение, не связанное с содержанием под стражей, спасет ее здоровье и жизнь, а также призвал суд руководствоваться гуманными соображениями.

Защита предоставила документы, подтверждающие возможность для Надежды Савченко проживать в гостинице при посольстве Украины или в квартире ее адвоката Ильи Новикова.

Адвокат Николай Полозов подчеркнул, что "если с Надеждой Савченко что-то случится" ответственность ляжет на судей, следователей и российской власти в целом.