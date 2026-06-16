Опубликованы первые кадры долгожданного 'Шрека 5': трейлер и дата премьеры

Фильм выйдет в прокат летом 2027 года.

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первые кадры предстоящего компьютерно-анимационного фильма "Шрек 5" (Shrek 5) от DreamWorks Animation.

"Это происходит... это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" только в кинотеатрах летом 2027 года", - говорится в описании к первому тизер-трейлеру картины.

Новая часть одной из самых любимых анимационных франшиз всех времен, основанной на книге Уильяма Стейга "Шрек!", будет продолжением мультфильма "Шрек навсегда".

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"Шрек 5" – трейлер и дата выхода

По предварительным данным, премьера фильма запланирована на 30 июня 2027 года.

"Шрек 5" – что важно знать

Сообщается, что к своим культовым ролям Шрека, Осла и Фионы вернутся легенды комедии Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас. Кроме того, к актерскому составу в роли Фелиции - дочери Шрека и Фионы - присоединится Зендея. Также в фильме появятся Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо, которые озвучат братьев Фелиции - Фергуса и Фаркла.

Режиссерами "Шрека 5" выступили Конрад Вернон, Уолт Дорн и Брэд Эблсон, а продюсером фильма стали Джина Шэй и Крис Меледандри.

Напомним, ранее УНИАН писал, о предстоящей семейной анимации "Гатто: Девять жизней Неро" от режиссера "Луки".

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