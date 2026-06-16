По пятам этих знаков Зодиака будет ходить удача целый месяц

В списке есть представители знака Лев.

Четыре знака Зодиака особенно усиливают притяжение верности и финансовых возможностей, пока Венера проходит знак Льва до 9 июля. Астролог Абигейл Роуз-Реммер отмечает, что этот транзит обладает "очень смелой" энергетикой и приносит заметные улучшения как в материальной сфере, так и в социальной жизни, пишет YourTango.

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13 июня Венера покинула знак Рака и перешла в огненного Льва, запуская более яркую и уверенную энергетику. По словам астролога, это влияние усиливает ощущение собственной ценности, делает людей более заметными и открытыми для любви и признания. В этот период четыре знака зодиака могут ожидать укрепления отношений и роста финансовых возможностей.

Лев

По словам Абигейл Роуз-Реммер, Львы окажутся в центре внимания и будут особенно притягательны для окружающих. Она отмечает, что представители знака становятся "очень магнетичными и привлекательными" в этот период.

Львы будут легко привлекать внимание, их таланты окажутся особенно заметными, что может положительно сказаться на карьере и новых возможностях. Однако наиболее сильное влияние транзит окажет именно на личную жизнь: астролог прогнозирует усиление романтики, яркие проявления чувств и демонстрацию верности со стороны партнёров. Харизма Львов также будет способствовать появлению новых финансовых возможностей.

Водолей

Для Водолеев Венера во Льве открывает благоприятный период для любви и серьёзных отношений. Абигейл Роуз-Реммер поясняет, что речь идёт не о поверхностных связях, а о более устойчивой и преданной форме романтики, которая особенно ценна для этого знака.

Астролог отмечает, что сейчас Водолеям стоит позволить себе глубже погрузиться в отношения и не бояться эмоциональной вовлечённости. При этом такая связь не ограничит их свободу, а наоборот – может оказаться поддерживающей и гармоничной.

Овен

Овны в этот период ощущают прилив уверенности и лёгкости в общении. По словам астролога, транзит делает их более игривыми, открытыми и склонными к яркому самовыражению.

Для тех, кто в отношениях, это время подходит для нестандартных свиданий и смелых романтических жестов. Одиноким Овнам рекомендуется проявлять инициативу в флирте. Помимо личной жизни, эта энергия может положительно сказаться на карьере и финансах, помогая принимать смелые, но продуманные решения.

Рак

Для Раков начинается период стабилизации после эмоционально насыщенного времени. Абигейл Роуз-Реммер отмечает, что транзит Венеры во Льве особенно благоприятен для увеличения дохода.

По её словам, усилия Раков начинают приносить ощутимые результаты, возможны продвижение по работе или повышение дохода. Также появляется шанс монетизировать творческие способности и улучшить финансовое положение. При этом астролог советует избегать импульсивных трат до конца месяца, когда влияние Юпитера усилит возможности для более свободных расходов.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака осуществят все свои заветные мечты в ближайшие дни.

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