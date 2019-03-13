Известную российскую певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
05:39, 13 марта 2019Мир
212 0
В настоящее время состояние Юлии Началовой «остается сложным».
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких / Фото: RG
Российская певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.
Читайте такжеУмер экс-муж Лолиты Милявской (фото)
Представительница Началовой, в свою очередь, заявила, что певица проходит плановое обследование, а также испытывает недомогания в связи с тем, что очень натерла ногу из-за ношения каблуков.
Как сообщает "Газета.Ru", сейчас певица находится в реанимации в одной из больниц Москвы. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В настоящее время состояние Началовой «остается сложным».
Как сообщал УНИАН, ранее госпитализировали звезду фильма "Экипаж".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter