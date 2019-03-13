Известную российскую певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

В настоящее время состояние Юлии Началовой «остается сложным».

Российская певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.

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Представительница Началовой, в свою очередь, заявила, что певица проходит плановое обследование, а также испытывает недомогания в связи с тем, что очень натерла ногу из-за ношения каблуков.

Как сообщает "Газета.Ru", сейчас певица находится в реанимации в одной из больниц Москвы. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В настоящее время состояние Началовой «остается сложным».

Как сообщал УНИАН, ранее госпитализировали звезду фильма "Экипаж".