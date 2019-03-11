Путин, конь и секс

Трудно вот так сразу, не задумываясь, определить, что может быть общего между этими, казалось бы, несовместимыми понятиями, но организаторы праздничного конного катания президента России, посвященного международному половому дню 8 марта, все же на всякий случай выдали Путину вместо знойного коня осторожную пугливую лошадку. Познав силу толчков Владимира, лошадка в конце концов пошла раком.

Теплые отношения Путина с лошадьми имеют богатую историю и обширную эротическую фотосессию, соперничать с которой может разве что количество его голых снимков с рыбами. Мастерство Путина как водителя кобылы растет день ото дня, и хотя иногда кажется, что дальше уже вроде бы как и некуда, президент России, по слухам, каждый раз находит лошадям все новое и новое применение, в частности, конное дзюдо, конный хоккей, псевдогимнастический конь, гиперзвуковой конь; однажды Путин частично нырнул в коня и достал оттуда амфору древней китайской династии дядюшки Ляо. По некоторым сведениям, Путин умеет также превращать лошадь в вино, а самую унылую однажды на спор научил курить, после чего превратил в человека и устроил этого человека в МИД. Трудно сказать, кто это.

Вот и в этом году в ходе торжественных мероприятий в честь восьмого марта президент России взял табуретку и поехал в манеж к сотрудницам конной и туристической полиции. Осмотрев сотрудниц и задав им духовного корму, Владимир Владимирович остановился возле самой напомаженной передохнуть, а та вдруг внезапно неожиданно сказала: «Мы подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами?». «Да!» - смело ответил Путин, потому что привык сходу принимать любые вызовы, даже самые неожиданные. Кроме того, у него как раз кстати оказалась с собой случайная табуретка. Поставив ее возле коня, Путин вскинул свою длинную ногу, встал на табуретку , затем еще раз вскинул, достал до стремени и так постепенно добрался до седла.

В этот раз скакать как обычно голым он не стал, потому что вокруг него ехали молодые девки, а у девок бурлили гормоны, и, чего греха таить, вряд ли бы они совладали с собой в такой ситуации. Сама певица Апина Алена, женщина долгой судьбы, признавалась накануне, что во сне ведет с Путиным крайне бурную половую жизнь, и что целый «богатый куст» русских женщин занимается с Владимиром Владимировичем ровно тем же самым, а то и похлеще, международный секс-символ эпохи, как ни крути, да что там говорить, если сам Киркоров, впрочем, ладно, и так понятно.

Свальный грех с сотрудницами конной и туристической полиции преследовал Путина по пятам, но мастерство наездника, вследствие которого Владимир Владимирович с каждым шагом лошади умело подпрыгивал на ней, словно мешок с силиконовыми имплантами, и бил ее в спину обветренным задом, сыграло свою определяющую роль. К концу поездки на поникших лицах попутчиц Путина расцвели болезненные растерянные улыбки, как бы вопрошающие, где брать венки, если дедушка умрет прямо сейчас, и не накажут ли коня, и только Путин выглядел уверенно и сильно, как настоящий мировой лидер. Раздавленная вяличием наездника и силой его неумолимых толчков, лошадь Путина, наконец, не выдержала и пошла раком , то есть буквально поскакала задом наперед, но Владимир Владимирович продолжал болтаться на ней с поразительным достоинством, остекленевшими от смелости глазами наблюдая, как следом, размахивая руками, бежит девка-конюх.

В этот момент казалось, что это вся Россия мчится задом в коммунизм, не разбирая дороги и упорно не желая понимать, что «вяличие» и «раком» - это не всегда одно и то же. Затем девка-конюх добежала-таки до очумевшей лошади и с некоторым усилием оттащила ее на место вместе с тем, что болталось сверху. Вяликая скачка Путина кончилась, но смутный запрос на глобального конюха остался. И удовлетворить его, похоже, никто пока особо не рвется.

Всех желающих помочь украинской армии пристрелить побольше русских «скакунов» на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ