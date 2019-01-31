EUObserver: Украина вступит в ЕС после распада России

При этом, к тому времени украинское государство должно заявить о себе как о стабильном и мощном игроке.

За пять лет война на Востоке Украины унесла жизни 13 тысяч человек. Конфликт продолжает тлеть в то время, как украинцы готовятся к президентским выборам, первый тур которых пройдет 31 марта.

Только в среду наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 90 взрывов вблизи контактной линии на донецком направлении и 25 – на луганском.

В Киеве же переживают, что Россия может устроить новую эскалацию перед выборами, чтобы навредить прозападным кандидатам, пишет EUObserver.

«Мы можем ожидать определенного рода эскалации огня перед выборами. Это может произойти как попытка повлиять на электоральный выбор, чтобы не позволить Украине двигаться дальше в направлении сближения с Западом», - сказал EUObserver командир сухопутных войск Украины на Донбассе Сергей Найев.

«Россия может усилить конфликт, чтобы спровоцировать падение рейтинга нынешней власти из-за усталости людей от войны», - сказал глава внешней разведки Украины Егор Божок.

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В то же время, издание называет главными кандидатами на выборах экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко. Оба публично заявляли о своей поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. Нынешний президент даже пообещал, что страна подаст заявку на членство в европейской организации в 2024 году. Участие в ней и в оборонном альянсе Запада он назвал «необратимой гарантией независимости украинского государства».

Тимошенко также утверждала, что видит Украину «частью западной цивилизации и полноправным членом ЕС и НАТО». Киев на протяжении последних лет действительно налаживал тесное разведовательное и военное сотрудничество с альянсом. Но перспектива полного членства в нем и в европейском объединении пока вызывает сомнения. В частности, из-за страха Франции и Германии перед возможной реакцией России. Об этом EUObserver сказал неназванный дипломат ЕС.

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«Россия должна будет или полностью отступить, или распасться. А в это время Украина должна стать стабильным и мощным игроком на востоке, чтобы украинское членство в ЕС стало реалистичным», - сказал собеседник издания.

«Но это не произойдет в ближайшем будущем. Поэтому Владимир Путин может спать спокойно», - добавил он.