Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили двух боевиков и зенитную установку в ответ на обстрелы своих позиций

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

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"30 января российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военнослужащих обстреливались из ручных гранатометов в районе Павлополя, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия автоматических гранатометов - вблизи Марьинки, из гранатометов - в районе н.п. Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих обстреливались из минометов калибра 82 мм в районе н.п. Кряковка, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов - в районе хутора Свободный, из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной, из минометов калибра 82 мм - в районе н.п. Кримское и зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на МТЛБ-У.

"Умелыми действиями украинских военных минометную батарею противника было подавлено, МТЛБ-У и зенитную установку уничтожено", - подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 30 января, два боевика уничтожены и трое ранены. "В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.