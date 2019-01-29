Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС - Порошенко
14:56, 29 января 2019Политика
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"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз, получим, и нет никаких сомнений, что мы получим", - заявил президент.
Украина подаст заявку на вступление в ЕС / фото УНИАН
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина до 2024 года подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий относительно членства в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.
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«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз, получим, и нет никаких сомнений, что мы получим, и начнем выполнять План действий относительно членства в НАТО», - отметил Порошенко.
Ранее Порошенко заявлял, что украинская армия в 2020 году будет организована и способна действовать полностью по стандартам Североатлантического альянса.
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