Теперь можно в Европу: в ЕС отменили санкции против мертвого Кобзона

Ограничительные меры против российского певца включали в себя замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

В Европейском Союзе отменили санкции против российского певца Иосифа Кобзона в связи с его смертью.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС от 21 января.

Кобзон попал в санкционный список в соответствии с приложением к распоряжению ЕС 269/2014 за действия, которые наносят ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Мероприятия включали в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Читайте такжеПугачева впервые отреагировала на смерть Кобзона

"После смерти указанного лица, Совет ЕС считает, что внесение этого лица должно быть удалено из приложения I распоряжение ЕС № 269/2014", - говорится в журнале.

Это решение вступает в силу сегодня, 22 января.

*** Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области, умер 30 августа 2018 года в Москве. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами.

Кроме эстрадной деятельности, Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

Читайте такжеСмерть Кобзона: СМИ узнали одну из последних просьб певца

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы РФ. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Президент подписал соответствующий указ. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области.

Кобзон не раз посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

Кобзон умер 30 августа на 81 году жизни.