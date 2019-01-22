Теперь можно в Европу: в ЕС отменили санкции против мертвого Кобзона
В Европейском Союзе отменили санкции против российского певца Иосифа Кобзона в связи с его смертью.
Об этом говорится в Официальном журнале ЕС от 21 января.
Кобзон попал в санкционный список в соответствии с приложением к распоряжению ЕС 269/2014 за действия, которые наносят ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Мероприятия включали в себя замораживание активов и запрет на въезд.
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"После смерти указанного лица, Совет ЕС считает, что внесение этого лица должно быть удалено из приложения I распоряжение ЕС № 269/2014", - говорится в журнале.
Это решение вступает в силу сегодня, 22 января.
*** Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области, умер 30 августа 2018 года в Москве. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами.
Кроме эстрадной деятельности, Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.
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В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы РФ. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.
Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Президент подписал соответствующий указ. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области.
Кобзон не раз посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.
Кобзон умер 30 августа на 81 году жизни.