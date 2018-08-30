"Его жизнь поддерживали только аппараты": СМИ рассказали о последних днях Иосифа Кобзона

Два дня назад Иосиф Кобзон впал в кому, из которой так и не вышел.

Последний месяц российский и советский артист Иосиф Кобзон провел в больнице. Он лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы.

Читайте такжеРодственники подтвердили смерть Иосифа Кобзона

Врачам сначала удалось стабилизировать состояние певца, пишет Telegram-канал Mash.

"Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты. Он был подключен к ИВЛ. Два дня назад Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром", - рассказали журналисты.

Напомним, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен был въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.