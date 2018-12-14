Принц Чарльз наградил Киру Найтли орденом офицера Британской империи (фото)

Благодаря своему сотрудничеству с благотворительными организациями британская актриса была награждена королевскими особами

Актрису, которая вот уже почти двадцать лет работает в театре и кино, Киру Найтли от имени королевы Британии, наградили орденом Британской империи. Британская актриса получила свою награду за благотворительную и театральную деятельность.

Как пишет РБК, в течение многих лет Кира работала с благотворительными организациями, включая Water Aid и Oxfam, и поддерживала их. Поэтому, в Букингемском дворце, принц Чарльз лично наградил ее почетным знаком.

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Кира Найтли, для выходов на публичные мероприятия, выбирает наряды от бренда Chanel (она амбассадор этой марки одежды). Церемония награждения не стала исключением. Кира надела твидовый костюм в золотых оттенках от любимого бренда Chanel. Под жакет выбрала классическую белую блузу. По дрескоду также ей полагалось шляпка, и актриса остановилась на шляпке в цвет костюма с неширокими полями. Звезда дополнила весь этот сдержанный наряд бежевыми туфлями на каблуке.

На церемонии актрису поддерживали родители, а также ее муж, рок-музыкант Джеймс Райтон.

Хотим напомнить, что фильм "Щелкунчик и четыре королевства", в котором в одной из главных ролей снялась Кира Найтли, все еще в прокате в украинских кинотеатрах. Это добрая рождественская сказка от студии Disney для всей семьи, которую стоит посмотреть, чтобы наполниться предновогодним настроением.

Также Кира Найтли рассказала в чем, по ее мнению, заключается роль женщин в современных фильмах и почему она чаще всего играет роли в исторических картинах.

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