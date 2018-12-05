Популярность не дает покоя: россияне заочно наградили украинскую группу KAZKA

Артисты получили награду "Золотая сирена" на церемонии вручения премий "Нового радио" "Высшая лига".

Одна из самых популярных молодых команд Украины, группа KAZKA неожиданно получила премию в РФ.

Артисты получили награду "Золотая сирена" на церемонии вручения премий "Нового радио" "Высшая лига". Наряду с нашими музыкантами такой же приз достался Полине Гагариной, Вере Брежневой, Диме Билану и многим другим российским артистам.

Из украинцев на мероприятии засветились также Ани Лорак, Макс Барских, Alekseev. Сами участники KAZKA на торжество не явились. Но, по информации издания Elle.ru, награду им передадут.

Как сообщал УНИАН, ранее KAZKA опровергла появившуюся в сети информацию о том, что якобы выступит в Германии на российском шоу "Песня года".