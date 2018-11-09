Легендарные Backstreet Boys выпустили клип к своему 25-летию (видео)

За несколько часов он успел набрать почти четверть миллиона просмотров.

В cети появился клип легендарной поп-группы Backstreet Boys, снятый на композицию Chances. Это видео стало для коллектива первым за пять лет.

Читайте такжеВ сети появился клип The Beatles с редкими фото музыкантов (видео)

Поводом для его выпуска послужил 25-летний юбилей, который Backstreet Boys отмечают в нынешнем году. Ролик был опубликован на YouTube-канале группы. За несколько часов он успел набрать почти четверть миллиона просмотров.

Известно, что летом 2018 года группа отправилась в тур Backstreet Boys: Large Than Life, который продлился до ноября этого года.

Как сообщал УНИАН, ранее британская поп-группа Spice Girls сообщила о том, что отправляется в гастрольный тур.