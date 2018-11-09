Легендарные Backstreet Boys выпустили клип к своему 25-летию (видео)
16:41, 09 ноября 2018Мир
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За несколько часов он успел набрать почти четверть миллиона просмотров.
В cети появился клип легендарной поп-группы Backstreet Boys, снятый на композицию Chances. Это видео стало для коллектива первым за пять лет.
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Поводом для его выпуска послужил 25-летний юбилей, который Backstreet Boys отмечают в нынешнем году. Ролик был опубликован на YouTube-канале группы. За несколько часов он успел набрать почти четверть миллиона просмотров.
Известно, что летом 2018 года группа отправилась в тур Backstreet Boys: Large Than Life, который продлился до ноября этого года.
Как сообщал УНИАН, ранее британская поп-группа Spice Girls сообщила о том, что отправляется в гастрольный тур.
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