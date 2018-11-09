В Нью-Йорке прошло шоу Victoria's Secret 2018: для известного "ангела" дефиле стало последним (фоторепортаж)

Главным событием вечера стала новость о том, что 37-летняя Адриана Лима покидает шоу Victoria's Secret.

В Нью-Йорке устроили гламурный показ белья Victoria's Secret.

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Дефиле в роскошных комплектах нижнего белья знаменитые модели, которых окрестили "ангелами", устраивают ежегодно.

Впрочем, нынешнее шоу для кого-то стало последним - звезда подиумов Адриана Лима незадолго до начала показа подтвердила, что она идет, и поблагодарила компанию.

В роскошных комплектах нижнего белья по подиуму прошли Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Эльза Госк, Сара Сампайо, Адриана Лима, Бехати Принслу и другие не менее известные модели.

Ранее бренд Victoria's Secret представил нижнее белье с кристаллами Swarovski. Презентовать дорогое нижнее белье выпало Эльзе Хоск. Девушка говорит, что на всякий случай попросит охранников сопровождать ее на время показа.

На бюстгальтере - более двух тысяч бриллиантов и топазов в 71 карат. Нижнее белье имеет серебряную основу.