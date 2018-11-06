Бренд Victoria's Secret представил бюстгальтер с кристаллами Swarovski (фото, видео)

Пока модель примеряла нижнее белье только на фотосессии.

Бренд Victoria's Secret представил нижнее белье с кристаллами Swarovski.

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Презентовать дорогое нижнее белье выпало Эльзе Хоск. Девушка говорит, что на всякий случай попросит охранников сопровождать ее на время показа.

На бюстгальтере - более двух тысяч бриллиантов и топазов в 71 карат. Нижнее белье имеет серебряную основу. Работа над бра длилась 930 часов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сестры Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret на Хэллоуин.