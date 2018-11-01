Forbes назвал лучшие фильмы ужасов к Хэллоуину в 2018 году

Возглавил список хоррор «Реинкарнация», дебютный полнометражный фильм режиссера Ари Астера.

Журнал Forbes опубликовал список из пяти лучших фильмов ужасов 2018 года, которые следует посмотреть на Хэллоуин.

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Возглавил список хоррор «Реинкарнация», дебютный полнометражный фильм режиссера Ари Астера. Кинолента рассказывает о художнице Энни Грэхем, у которой умерла мать. После похорон с семьей и близкими Грэхем начинают происходить разные жуткие и мистические вещи.

На втором месте оказалось «Тихое место» режиссера Джона Красински. Действие этого фильма происходит в постапокалиптическом мире, в котором планету заполнили монстры с очень чутким слухом.

Далее следуют киноленты «Простите за беспокойство», «Хэллоуин» и научно-фантастический ужастик «Аннигиляция».

Ранее УНИАН составил свой список лучших фильмов на Хэллоуин.