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Forbes назвал лучшие фильмы ужасов к Хэллоуину в 2018 году

09:31, 01 ноября 2018
Мир
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В рейтинг также вошел фильм "Хэллоуин" 2018 года / скриншот

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Возглавил список хоррор «Реинкарнация», дебютный полнометражный фильм режиссера Ари Астера. Кинолента рассказывает о художнице Энни Грэхем, у которой умерла мать. После похорон с семьей и близкими Грэхем начинают происходить разные жуткие и мистические вещи.

На втором месте оказалось «Тихое место» режиссера Джона Красински. Действие этого фильма происходит в постапокалиптическом мире, в котором планету заполнили монстры с очень чутким слухом.

Далее следуют киноленты «Простите за беспокойство», «Хэллоуин» и научно-фантастический ужастик «Аннигиляция».

Ранее УНИАН составил свой список лучших фильмов на Хэллоуин.

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Теги: #лучшие фильмы ужасов#Хеллоуин