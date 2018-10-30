Адель снова возглавила рейтинг молодых богачей британского шоу-бизнеса

На втором месте - музыкант и актер Эд Ширан со $120 млн.

Певица Адель в очередной раз возглавила рейтинг самых богатых британских знаменитостей в возрасте 30 лет и младше. Ее состояние оценивается в $188,47 млн.

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Согласно данным журнала Нeat, за минувший год состояние певицы выросло на $19,2 млн, передает Би-би-си. Адель уже третий год подряд возглавляет рейтинг самых богатых знаменитостей Британии в возрасте 30 лет и младше.

На втором месте - музыкант и актер Эд Ширан со $120 млн. На третьем - киноактер Дэниэл Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере. Его состояние составители рейтинга оценили в $111 млн.

Также в список попали члены англо-ирландского бойз-бэнда One Direction, актриса Эмма Уотсон и актер Джон Бойега.

Гарри Стайлс с $74 млн оказался самым богатым среди музыкантов One Direction: состояние Найла Хорана оценивается в $58,8 млн, Луи Томлинсона - в $56,2 млн, Лиама Пейна - в $54,9 млн, а Зейна Малика - $47, 3 млн.

Шестую строку рейтинга занимает британская группа Little Mix, состояние участниц которой оценивается в $61,3 млн. В основном это доходы от концертов и рекламы.

Впервые в списке оказались сыгравшие в "Звездных войнах" актеры Джон Бойега и Дэйзи Ридли.

Также в тридцатку самых состоятельных попали: музыкант Сэм Смит с $33,2 млн, певица и актриса Рита Ора ($15,3 млн), актриса Софи Тёрнер ($6,76 млн).

А в мире самая богатая знаменитость возрасте до 30 лет - американская модель Кайли Дженнер, которой в августе исполнился 21 год. Ее состояние оценивается в $879 млн.