Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров сериалов

Джим Парсонс, играющий роль Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва", назван самым высокооплачиваемым телеактером в мире.

Журнал Forbes, который назвал самого богатого голливудского актера, на этот раз огласил имя самого высокооплачиваемого актера сериала.

Джим Парсонс, играющий роль Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва", назван самым высокооплачиваемым телеактером в мире. В рейтинг вошли десять актеров, сообщается на сайте Forbes.

По данным издания, за год Джим Парсонс заработал 26,5 млн долл. Он занял первое место четвертый год подряд.

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На втором месте расположился коллега Парсонса по "Теории большого взрыва" — Джонни Галэки, годовой доход которого составил 25 млн долл.

Третье строчку рейтинга поделили Саймон Хелберг и Кунал Нийяр, которые также играют в этом сериале, за год они заработали по 23,5 млн долл.

Среди других актеров - Марк Хармон из сериала "Морская полиция ..." с 19 миллионами долларов и актеры из комедийного сериала "Американская семейка".

Новичком в рейтинге стал актер из сериала "Ходячие мертвецы" Эндрю Линкольн. Он заработал 11 млн долларов и занимает 10 место.

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