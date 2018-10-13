В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован актер Джигарханян

Артист попал в больницу пятый раз с начала года.

Знаменитый артист и режиссер Армен Джигарханян снова госпитализирован в одну из больниц в Москве.

Состояние артиста врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сообщил адвокат Джигаръханяна Евгений Парфенов, передает ТАСС.

"Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", - сказал защитник.

Он не уточнил диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну.

Читайте такжеСтало известно о причинах госпитализации Джигарханяна

С начала 2018 года это уже пятая госпитализация артиста.

Напомним, в апреле 2018-го состояние Джигарханяна ухудшилось после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсуждали" детали его скандального развода.

26 апреля Джигарханяна доставили в московскую клинику с инфарктом, некоторое время он даже пребывал в коме. Позже стало известно, что Джигарханян пришел в сознание и его состояние стабилизировалось.

3 мая сообщалось, что Армен Джигарханян вернулся к работе и снова руководит Московским драматическим театром.