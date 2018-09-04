Место Маккейна в Сенате США займет опытный политик Джон Кайл

По словам губернатора штата Аризона, у Кайла за плечами около 20 лет работы в Сенате.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси решил назначить на место Джона Маккейна в Сенате США бывшего сенатора Джона Кайла.

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Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что Дьюси подтвердил свой выбор в Twitter.

Дьюси указал, что у Кайла за плечами около 20 лет работы в Сенате. Он работал с Маккейном.

There is no one in #Arizona with the stature of Senator Jon Kyl. With nearly two decades of experience in the Senate — serving alongside John McCain — Senator Kyl is prepared to hit the ground running. #KylforAZ#KavanaughConfirmationhttps://t.co/Zb9B8snUxY — Doug Ducey (@dougducey) 4 сентября 2018 г.

Официальное заявление о назначении Кайла, как ожидается, состоится позже в столице штата Аризона – Финиксе.

Республиканец Джон Кайл был сенатором США от штата Аризона с 1995 по 2013 год. Ранее, с 1987 по 1995 год он был членом Палаты представителей США.

Как сообщал УНИАН, сенатор Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни после борьбы с раком мозга, которая продолжалась около года. Политик активно продвигал в Вашингтоне проукраинскую позицию и критиковал путинский режим.