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Место Маккейна в Сенате США займет опытный политик Джон Кайл

21:15, 04 сентября 2018
Мир
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Джон Кайл возвращается в Сенат США после смерти Маккейна / gpoaccess.gov

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Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что Дьюси подтвердил свой выбор в Twitter.

Дьюси указал, что у Кайла за плечами около 20 лет работы в Сенате. Он работал с Маккейном.

Официальное заявление о назначении Кайла, как ожидается, состоится позже в столице штата Аризона – Финиксе.

Республиканец Джон Кайл был сенатором США от штата Аризона с 1995 по 2013 год. Ранее, с 1987 по 1995 год он был членом Палаты представителей США.

Как сообщал УНИАН, сенатор Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни после борьбы с раком мозга, которая продолжалась около года. Политик активно продвигал в Вашингтоне проукраинскую позицию и критиковал путинский режим.

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Теги: #США#Маккейн#сенат