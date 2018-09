Место Маккейна в Сенате США займет опытный политик Джон Кайл

Губернатор Аризоны Даг Дьюси решил назначить на место Джона Маккейна в Сенате США бывшего сенатора Джона Кайла.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что Дьюси подтвердил свой выбор в Twitter.

Дьюси указал, что у Кайла за плечами около 20 лет работы в Сенате. Он работал с Маккейном.

There is no one in #Arizona with the stature of Senator Jon Kyl. With nearly two decades of experience in the Senate — serving alongside John McCain — Senator Kyl is prepared to hit the ground running. #KylforAZ#KavanaughConfirmationhttps://t.co/Zb9B8snUxY