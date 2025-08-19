Вагхорн считает, что встреча Трампа с Путиным на Аляске не дала того результата, на который рассчитывает президент США.

Последние громкие заявления президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о том, что Украина и Россия уже совсем скоро могут достичь мира, могут вселять надежду, но сейчас обе стороны этой войны дальше от перемирия, чем две недели назад. Такое мнение высказал британский журналист и обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

Он напомнил, что долгое время США и Европа придерживались мнения, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну против Украины. Союзники Киева сошлись во мнении, что на Москву необходимо усилить давление, чтобы посадить главу Кремля за стол переговоров.

Тем не менее после саммита Трампа и Путина на Аляске президент США сделал резкий разворот, отказавшись от идеи прекращения огня и ввода жестких санкций против Москвы. Вагхорн подчеркнул, что это значительно снизило давление на РФ.

Обозреватель не верит в то, что Трамп даже после саммита в Вашингтоне с участием Зеленского и европейских лидеров изменил свою позицию. По его словам, президент США по-прежнему согласен с Путиным по ключевым вопросам.

Вагхорн отметил, что еще больше усугубляет положение Украины то, что союзники согласны с тем, что ей придется отказаться от территорий, которые захватила Россия. Он считает, что на Зеленского оказывается огромное давление, даже несмотря на слова о том, что только Украина может решать территориальные вопросы.

В ответ на это звучат расплывчатые и неопределенные заявления о гарантиях безопасности, добавил обозреватель. Он подчеркнул, что европейские лидеры цепляются за то, что Трамп не исключил участие американских войск и намекнул на поддержку США в вопросах послевоенной безопасности.

Тем не менее украинцев мало утешают такие обнадеживающие заявления. Вагхорн указал на то, что президент США "меняет свое мнение так же часто, как носки".

Обозреватель считает, что большая часть саммита в Вашингтоне была посвящена потаканию эго Трампа. Он подчеркнул, что президенту США надо понять то, что Путину нельзя доверять.

Встреча Зеленского и Путина - важные новости

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации писало, что глава РФ Владимир Путин во время последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом настоял на том, чтобы он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. Американский лидер же предлагал устроить трехсторонний саммит.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, встреча Зеленского и Трампа может состояться уже до конца августа. Он заявил, что Трамп поговорил с российским диктатором по телефону и договорился о встрече российского и украинского президентов.

