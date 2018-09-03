Джона Маккейна похоронили на кладбище Военной-морской академии США

Поминальная служба в часовне академии и церемония погребения носили закрытый характер.

Сенатор Джон Маккейн был похоронен на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд – его альма-матер, которую он закончил в 1958 году. Похороны завершили пятидневные траурные мероприятия, во время которых о нем вспоминали, как о герое войны, высокопоставленном государственном деятеле и американском патриоте.

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Маккейна похоронили рядом с его давним другом и однокурсником по академии адмиралом Чаком Ларсоном, умершим в 2014 году, передает Голос Америки. В октябре прошлого года Маккейн, бывший военный летчик, который в годы Вьетнамской войны провел в плену более пяти лет, выступил в академии с одной из своих последних публичных речей. Тогда он заявил курсантам, что учебное заведение подготовило его к вызовам, с которыми ему пришлось столкнуться.

«Я понял, что мне было привито чувство чести, которое говорило во мне в самые мрачные часы, – сказал он. – Поэтому я вновь и вновь возвращался в то место, где я научился страшиться бесчестия».

Закрытая мемориальная служба прошла в часовне академии, после чего траурная процессия направилась к покрытому зеленью месту захоронения у реки Северн. Сотни людей выстроились вдоль пути траурного кортежа с гробом Маккейна из Вашингтона в Аннаполис, чтобы отдать дань памяти покойному сенатору.

Около 16 часов по местному времени военный самолет пролетел над кладбищем в честь бывшего пилота ВМС.

Давний друг Маккейна в Сенате сенатор Линдси Грэм ранее сообщил, что в своей надгробной речи скажет, что «никто не любил солдата больше, чем Маккейн» и что он «пользовался их поддержкой, был готов поехать туда, куда они направлялись, и не позволял, чтобы о них забывали».

«Общественность, возможно, устала от этой войны, которую называют войной с терроризмом, но Джон Маккейн никогда от нее не уставал, – сказал Грэм. – Он пользовался их поддержкой и давал им то, что им нужно для победы в битве, которую мы не можем себе позволить проиграть»

На мемориальной службе в Национальном соборе с надгробными речами выступили бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший, а также дочь Маккейна Меган. Все они возмущались раздробленностью американской политической сцены в Вашингтоне, которую осуждал и сам Маккейн.

​«Не отдаем ли мы на этой неделе дань уважения стремлению быть лучше, добиваться большего, быть достойными нашего великого наследия, дарованного отцами-основателями?» – спросил Обама.

«Так многое в нашей политике, в нашей общественной жизни, в публичном дискурсе может показаться незначительным, посредственным, мелочным, полным напыщенности и оскорблений, надуманных противоречий и искусственных возмущений», – продолжил он.

Обама не упомянул по имени президента США Дональда Трампа, однако отметил, что такого рода политика «изображает смелость и жесткость, но на самом деле она порождена страхом».

«Джон призывал нас быть выше этого. Он призывал нас быть лучше», – сказал Обама.

В своей траурной речи экс-президент США, республиканец Джордж Буш-младший сказал, что Маккейн «был благородным человеком, который всегда признавал, что его оппоненты могут оставаться патриотами и достойными людьми».

В свою очередь Джордж Буш-младший также не согласился с текущим положением вещей в вашингтонской политике, которое, по его словам, противоречило личным убеждениям Маккейна.

«Он уважал достоинство, присущее каждому человеку; достоинство, которое не признает границ и не может быть уничтожено диктаторами, – сказал Буш. – Но, возможно, больше всего Джон ненавидел злоупотребление властью».

Буш и Обама были приглашены на церемонию памяти их друга, которую Маккейн спланировал, когда боролся с раком мозга. Маккейн проиграл Бушу в борьбе за выдвижение президентом от Республиканской партии в 2000 году и президентские выборы Обаме в 2008 году.

Буш и Обама были в числе сотен родных, друзей, коллег и сотрудников Конгресса, которые собрались в соборе перед покрытым флагом гробом с телом Маккейна.

На службе также присутствовала вдова Маккейна Синди Маккейн, семь его детей и 106-летняя мать покойного.

Дочь Маккейна Меган в своей речи отдала дань памяти отцу, а также намекнула на Трампа и его фразу «сделаем Америку снова великой», которую он часто повторяет.

«Америка не хвастается, потому что ей это не нужно. Америку Джона Маккейна не нужно делать снова великой, потому что Америка всегда была великой», – сказала Меган Маккейн под аплодисменты аудитории.

«Мы живем в эпоху, когда пожилых американских героев пинают за любые огрехи, тогда как ни один лидер не хочет признавать ошибки и провалы», – сказала Меган, добавив, что ее отец «был исключением и дал идеал, к которому нужно стремиться».

Как сообщал УНИАН, Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни после борьбы с раком мозга, которая продолжалась около года.