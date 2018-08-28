Грабитель банка из Литвы отсудил у Словении 9000 евро за то, что назначили русского переводчика

ЕСПЧ отклонил как необоснованные объяснения словенского правительства, что российский переводчик был назначен потому, что в Литве русский язык якобы широко используется.

Европейский суд по правам человека обязал Словению выплатить 9 тысяч евро литовцу, осужденному за ограбление банка, за то, что ему назначили переводчика на русский, а не литовский язык.

Как передает Европейская правда, об этом говорится в решении ЕСПЧ. Словения должна будет выплатить осужденному за ограбление банка Данасу Визгирде компенсацию нематериального ущерба в размере 6400 евро и еще 2500 евро для покрытия расходов на судебное разбирательство.

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ЕСПЧ отклонил как необоснованные объяснения словенского правительства, что российский переводчик был назначен потому, что в Литве русский язык якобы широко используется.

"Правительство Словении не представило никаких других объяснений того, почему при назначении ему переводчика решили, что знание русского языка Визгирдой является достаточным", - говорится в заявлении суда.

ЕСПЧ постановил, что словенские ведомства до принятия решения обязаны выяснить, хорошо ли заявитель знает русский язык.

Данас Визгирда был арестован и привлечен к уголовной ответственности в 2002 году за участие в ограблении банка в Словении. Литовцу предоставили российского переводчика, нарушив его право на судебный процесс родном языке. По мнению судей, подсудимый не мог в полной мере объяснить свою точку зрения на неродном языке.

В конце концов, в 2002 году его осудили на 8 лет 4 месяца лишения свободы. Его апелляцию отклонили.

Как сообщал УНИАН, ранее в США книга осужденного за убийство стала бестселлером, но его пригрозили лишить гонорара.