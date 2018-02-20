В США книга осужденного за убийство стала бестселлером, но его грозят лишить гонорара

17:07, 20 февраля 2018
Мир
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Книга пожизненно осужденного американца стала бестселлером / Фото bedlamfarm.com

Как передает Meduza, права на гонорар Докинза заявило управление тюрем Мичигана. Власти штата считают, что эти средства должны пойти на оплату содержания Докинза в тюрьме. Затраты на содержание Кертиса Докинза в тюрьме власти Мичигана оценивают в 72 тысячи долларов.

Мичиган - один из более чем 40 штатов, законы которых позволяют требовать с заключенных средства на оплату их содержания в тюрьме. В 2017 году властям Мичигана удалось собрать в общей сложности 3,7 миллиона долларов с 294 заключенных.

В 2004 году на Хэллоуин Докинз, у которого в тот момент была наркотическая зависимость, при попытке ограбления убил одного человека и удерживал в заложниках еще одного. Докинз был приговорен к пожизненному заключению без права просить о помиловании.

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