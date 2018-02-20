В США книга осужденного за убийство стала бестселлером, но его грозят лишить гонорара

За сборник рассказов о тюремной жизни автору причитается 150 тысяч долларов, но тюремщики считают, что эти деньги причитаются им.

Как передает Meduza, права на гонорар Докинза заявило управление тюрем Мичигана. Власти штата считают, что эти средства должны пойти на оплату содержания Докинза в тюрьме. Затраты на содержание Кертиса Докинза в тюрьме власти Мичигана оценивают в 72 тысячи долларов.

Мичиган - один из более чем 40 штатов, законы которых позволяют требовать с заключенных средства на оплату их содержания в тюрьме. В 2017 году властям Мичигана удалось собрать в общей сложности 3,7 миллиона долларов с 294 заключенных.

В 2004 году на Хэллоуин Докинз, у которого в тот момент была наркотическая зависимость, при попытке ограбления убил одного человека и удерживал в заложниках еще одного. Докинз был приговорен к пожизненному заключению без права просить о помиловании.