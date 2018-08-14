Анджелина Джоли впервые появилась на публике после новостей о ее психическом расстройстве (фото)

На днях некоторые СМИ писали о том, что Анджелина была срочно госпитализирована в психиатрическую больницу.

В США папарацци подловили Анджелину Джоли на выходе из супермаркета, куда актриса отправилась пополнить запасы в компании троих детей — 13-летней Захары и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Об этом сообщает TMZ.

На днях некоторые СМИ писали о том, что Анджелина была срочно госпитализирована в психиатрическую больницу.

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Как сообщается, Джоли обязали вернуться в Лос-Анджелес вместе со всем ее потомством на время, пока не будет решено дело об опеке над детьми Джоли-Питт. Ожидается, что слушание состоится на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, судебная тяжба с Брэдом Питтом негативно повлияла на здоровье Анджелины Джоли - из-за стресса 43-летняя актриса с ростом 170 см похудела до 45 кг.