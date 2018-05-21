"Мы поцелуемся?": о чем шептались принц Гарри и Меган Маркл на свадьбе (видео)

СМИ при помощи экспертов расшифровали слова жениха и невесты на королевской свадьбе.

В Лондоне 19 мая состоялось грандиозное событие, которое обсуждает весь мир: принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

ВВС с помощью эксперта Тины Ланнин расшифровало, о чем шептались жених и невеста.

ВИДЕО: ВВС

Как только принц Чарльз передал руку Меган ее будущему мужу, Гарри произнес: «Благодарю тебя, отец».

Гарри, когда увидел Меган, сказал своей невесте: "Ты выглядишь потрясающе".

После венчания Меган на ступенях часовни спросила: "Поцелуемся?", на что Гарри ответил: "Конечно".

Читайте такжеБекхем и внучка Елизаветы ІІ опозорились на королевской свадьбе - СМИ

Проезжая с Гарри в карете Меган сказала: "Как весело!".

Как сообщал УНИАН, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.