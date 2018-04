Швейцарская лаборатория прокомментировала слова Лаврова о «химоружии НАТО» в деле Скрипаля

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального Института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Дауна, которая установила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили советским веществом «Новичок».

Об этом говорится в заявлении лаборатории в Twitter, в ответ на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Лавров ранее заявил, что лаборатория в Шпице якобы идентифицировала вещество, отравившее Скрипалей, как BZ – химоружие, производившееся в странах НАТО.

«Только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может прокомментировать это суждение. Но мы можем повторить то, что заявили 10 дней назад: у нас нет сомнений по поводу того, что Портон Даун идентифицировал «Новичок». Портон Даун – как и Шпиц – это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что их выводам можно доверять», - говорится в сообщении.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipalpic.twitter.com/3xp3dBFAdP