Швейцарская лаборатория прокомментировала слова Лаврова о «химоружии НАТО» в деле Скрипаля

Глава российского МИД ранее сослался на лабораторию в швейцарском Шпице, утверждая, что на месте отравления Скрипалей якобы нашли химоружие стран Альянса.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального Института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Дауна, которая установила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили советским веществом «Новичок».

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Об этом говорится в заявлении лаборатории в Twitter, в ответ на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Лавров ранее заявил, что лаборатория в Шпице якобы идентифицировала вещество, отравившее Скрипалей, как BZ – химоружие, производившееся в странах НАТО.

«Только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может прокомментировать это суждение. Но мы можем повторить то, что заявили 10 дней назад: у нас нет сомнений по поводу того, что Портон Даун идентифицировал «Новичок». Портон Даун – как и Шпиц – это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что их выводам можно доверять», - говорится в сообщении.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipalpic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве. Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

ОЗХО подтвердила выводы Великобритании относительно применения токсичного химического вещества в Солсбери.