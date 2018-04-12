Британия ждет от РФ ответов после подтверждения ОЗХЗ отравления Скрипаля "Новичком"

Глава МИД Борис Джонсон заявил, что больше нет никаких сомнений в ответственности России за атаку в Солсбери.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявляет, что Британия ждет ответа от Российской Федерации после подтверждения Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) отравления бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитического вещества «Новичок».

Об этом говорится в заявлении Джонсона, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Британии.

"Сегодня международная организация по надзору за химическим оружием подтвердила выводы Соединенного Королевства относительно принадлежности токсичного химиката, который был использован при попытке убийства г-на Скрипала и его дочери. Это было боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок»", - заявил Джонсон.

По его словам, этот вывод основан на результатах тестов, проведенных в 4 независимых и «крайне уважаемых» лабораториях по всему миру.

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«Все тесты привели к одинаковым и однозначным результатам", - отметил он.

"Не может оставаться никаких сомнений в том, какое вещество было использовано, а также нет никаких других объяснений тому, кто несет ответственность, – только у России были средства, мотив и предыдущая история подобных действий", - заявил Джонсон.

По словам министра, Британия пригласила экспертов ОЗХО сделать анализ образцов вещества, чтобы гарантировать четкое соблюдение международных протоколов по химического оружию.

"В интересах прозрачности и, в том числе, потому что нам, в отличие от России, нечего скрывать, мы попросили ОЗХО опубликовать основные выводы и распространить полный отчет всем странам-членам ОЗХО, включая Россию", - отметил Джонсон.

"Сейчас мы будем безустанно работать с нашими партнерами, чтобы искоренить отвратительное использование этого типа оружия. Мы созвали сессию Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен предоставить ответы", - отметил он.

"Мы, как мировое сообщество, должны защищать основанный на правилах мировой порядок. Он обеспечивает безопасность всем нам. Использование подобного оружия никогда не может быть оправдано. Этому должен быть положен конец", - заявил Джонсон.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

ОЗХО подтвердила выводы Великобритании относительно применения токсичного химического вещества в Солсбери.