Принц Гарри и Меган Маркл не пригласили экс-президента США Обаму на свадьбу (видео)

11:33, 11 апреля 2018
Мир
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REUTERS

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В Кенсингтонском дворце объявили, что церемония бракосочетания пары будет частной, им не советуют приглашать туда политических лидеров, говорится в сюжете ТСН.

Именно по этой причине в длинном списке гостей нет и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В общем молодожены уже пригласили на свою свадьбу 600 гостей.

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Теги: #Барак Обама#принц Гарри и Меган Маркл