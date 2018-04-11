Принц Гарри и Меган Маркл не пригласили экс-президента США Обаму на свадьбу (видео)
11:33, 11 апреля 2018Мир
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Будущим молодоженам принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали не приглашать политиков на свою свадьбу.
Барак Обама / REUTERS
Несмотря на давнюю дружбу знаменитостей экс-президент США не поедет в мае в Лондон, чтобы отпраздновать событие.
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В Кенсингтонском дворце объявили, что церемония бракосочетания пары будет частной, им не советуют приглашать туда политических лидеров, говорится в сюжете ТСН.
Именно по этой причине в длинном списке гостей нет и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
В общем молодожены уже пригласили на свою свадьбу 600 гостей.
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