Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце - СМИ

70-летний актер отправился в медицинский центр Cedars-Sinai в четверг для замены клапана в катетере.

Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце.

Об этом в пятницу, 30 марта сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к артисту.

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По словам источника, 70-летний актер отправился в четверг в медицинский центр Cedars-Sinai для замены клапана в катетере.

Поскольку процедура носила несколько экспериментальный характер, в ходе нее возникли некоторые осложнения, к которым, однако, врачи были готовы и сразу же провели экстренную операцию на открытом сердце.

Операция длилась несколько часов. В настоящее время состояние актера стабильное.

Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году. Тогда врачи не считали это необходимым, но Арнольд решил сделать это, пока он еще был молод и настоял на операции. Шварценеггер добавил тогда, что это врожденное нарушение сердца, которое не имело никакого отношения к стероидам.