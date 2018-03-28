Британия начинает пересмотр виз, выданных российским олигархам

В рамках программы, которую пересмотрят, в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 богатых россиян.

На фоне крупнейшей высылки российских дипломатов из западных стран, премьер Британии Тереза Мэй объявила о пересмотре государственной программы, по которой британские визы выдавались инвесторам.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС" со ссылкой на Times.

В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 богатых россиян. Приезжающий в Британию инвестор в рамках программы должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, позже сумму увеличили до двух миллионов.

"По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были ли льготы, предоставляемые в рамках программы, открытой для мигрантов всех национальностей, использованы по назначению, или в программе были пробелы, которые позволили получить доступ в Британию иностранцам, которые иначе его бы не получили", - пишет газета.

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Мэй сделала заявление, выступая в палате общин, после того как ее члены начали требовать от премьера провести ретроспективные проверки выданных россиянам инвесторских виз.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании. Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства. Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломата.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.