США вышлют 60 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Также в США закрывают консульство РФ в Сиэтле.

Соединенные Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле.

Такие меры, принимаются в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает AP.

Отмечается, что высылка дипломатов должна послужить сигналом того, что в США «недопустимо много» сотрудников российских спецслужб.

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Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 шпионов, которые, по мнению США, работают под дипломатическим прикрытием при миссии России в ООН. Высылаемые дипломаты должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что Украина высылает 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.