Экс-глава считает, что дальнейшая война будет направлена не столько на захват территорий, сколько на уничтожение способности нации к сопротивлению.

Военно-технологическая революция будет способствовать ведению такого типа войны, как война на истощение. На основе этого и надо строить стратегию победы для Украины в ее войне с Россией. Об этом написал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает Украинская правда.

По его словам, результатом активного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, который уже продолжается, станет рост точности поражения целей и способности наносить большие потери меньшими ресурсами, ведь высокоточные средства поражения становятся "дешевле конвенционных снарядов и при этом, пожалуй, полностью устойчивыми к средствам радиоэлектронного воздействия".

"Также, возможно, впервые в истории человек будет полностью или частично отстраняться не только от процесса управления, но и от процесса принятия решения о поражении", - предположил Залужный.

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Он пояснил, что благодаря революции военных технологий на основе беспилотных систем и ИИ появятся "беспрецедентные инструменты уничтожения военно-экономического потенциала противника путем уничтожения стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории страны".

"Массированные атаки автономных роев дешевых высокоточных дронов на уже совсем других каналах навигации будут уничтожать не только личный состав и вооружение и военную технику на переднем крае, но и объекты критической экономической и социальной инфраструктуры противника", - пишет экс-глава.

Поэтому, по его мнению, можно подытожить, что развитие технологий и демографическая и экономическая ситуации в ближайшие годы, вероятно, будут способствовать ведению войны на истощение, а тем временем позиции сторон вдоль линии фронта все больше будут служить "для поддержания общей парадигмы войны на истощение и для поддержания внутренней напряженности в стране".

"Зато будут расти возможности масштабного и эффективного уничтожения экономического потенциала и систем жизнеобеспечения противника. Сочетание их со способностью России проводить эффективные информационные операции выводит на предположение, что война перейдет на уровень возможного дистанционного уничтожения способности страны к сопротивлению", - отметил Залужный.

Как противодействовать в такой войне

По его словам, это будет означать рост интенсивности атак на инфраструктуру, энергетику, транспортные узлы и тому подобное. К тому же, пишет посол, будут продолжаться информационные операции "на фоне необоснованных ожиданий". Поэтому стратегия войны "будет направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса и как следствие уничтожение способности нации к сопротивлению", предполагает он.

По его мнению, основная и, вероятно, единственная стратегия победы Украины будет заключаться "не только в работе над линией фронта, но и в формировании системы "жизнестойкости" страны и формировании асимметричных возможностей именно на основе технологических решений".

"Конечно, все это будет возможным только при абсолютном контроле ситуации на поле боя и противодействии информационным угрозам. Не просто устойчивость, а решительный и своевременный ответ - это залог нашей Победы", - подчеркнул бывший главнокомандующий.

Он добавил, что Украину "ждет впереди совершенно новая война":

"Но мы показали, на что способны. Даже в новой войне. Впереди формирование принципиально новой доктрины ведения современной войны. Эта доктрина сегодня формируется именно на полях российско-украинской войны".

Современные технологии в войне

Как сообщал ранее УНИАН, 1 июня СБУ провела на территории России уникальную операцию "Паутина", во время которой использовала специальные дроны, разработанные и изготовленные инженерами Службы безопасности Украины с применением современных технологий. Это позволило дистанционно в режиме реального времени управлять ими за тысячи километров от госграницы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение российской стратегической авиации.

В то же время РФ может готовить аналог "Паутины" для Украины, считает бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, каждая сторона наследует опыт другой. В частности, и РФ будет наследовать все то, что делала Украина. Поэтому "мы уже должны иметь антидот против такой истории".

По прогнозу волонтера Марии Берлинской, развитие технологий приведет к тому, что уже в 2026 году в РФ появятся дроны, значительно опаснее "Шахеды". По ее словам, они круглосуточно будут охотиться за людьми в городах по всей Украине. Она отметила, что контрмеры для этого есть, и это - автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства, однако нужно, чтобы и центральная, и местная власть "уже искала решение".

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