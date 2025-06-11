Такие БпЛА созданы Службой для выполнения задачи в глубоком тылу врага и с учетом особенностей целей поражения.

Для проведения спецоперации "Паутина" использовали БпЛА, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины. Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

"Указанные дроны - уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации", - отметил источник в СБУ.

Также, по словам собеседника, такие БпЛА созданы Службой для выполнения задачи в глубоком тылу врага и с учетом особенностей целей поражения.

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Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Операцией непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.

Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем - модульные деревянные домики, которые на территории врага разместила в грузовые авто. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

Малыш отметил, что украинские бойцы будут бить врага там, где он считает себя недосягаемым.

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