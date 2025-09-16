Диктатор заявил, что Беларусь пыталась уничтожить беспилотники и потратила на это огромные средства.

Беларусь не причастна к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву, заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет Белта.

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, - мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву... Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", - сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь якобы сбила половину беспилотников, "не зная, чьи они".

"Мы потратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!". Они это признают. Впрочем, пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", - добавил белорусский диктатор.

Атака российских дронов на Польшу и реакция Беларуси

Как сообщал ранее УНИАН, 10 сентября в Польшу вторглись российские дроны. Премьер-министр Дональд Туск официально это подтвердил и признал, что это были именно российские ударные беспилотники. "Угроза была ликвидирована благодаря решительным действиям наших командиров, солдат, пилотов и союзников", - заявил Туск.

В Беларуси "отличились" внезапным заявлением по поводу инцидента. Там сказали, что в Польшу залетели дроны, которые "заблудились". Минск якобы передал информацию об их движении Варшаве, что позволило уничтожить цели. По словам начальника Генерального штаба Беларуси Павла Муравейко, летательные аппараты якобы отклонились от маршрута в результате действия систем радиоэлектронной борьбы и пересекли воздушное пространство Беларуси.

