ВСУ используют зенитные пушки, созданные после Второй мировой, – аналитики

Несмотря на активное поступление современного вооружения, украинские подразделения продолжают использовать на фронте 100-мм зенитные пушки КС-19, созданные ещё в конце 1940-х годов. Эти системы, изначально предназначенные для борьбы с воздушными целями, сегодня применяются в иной роли, пишут аналитики Defence Express.

Согласно публикации, речь идёт об артиллерийской системе, разработанной для противодействия высотной авиации, созданной после окончания Второй мировой войны. Однако в условиях современной войны такие орудия фактически утратили своё значение как средство ПВО и используются преимущественно для стрельбы по наземным целям.

На практике КС-19 выполняет функции ствольной артиллерии, позволяя поражать позиции противника на значительной дальности. Калибр в 100 мм обеспечивает достаточную огневую мощь, что делает эти орудия пригодными для нанесения ударов по укреплениям и живой силе, говорится в материале.

Видео дня

При этом система КС-19 остаётся достаточно громоздкой и требует расчёта, что ограничивает её мобильность по сравнению с современными артиллерийскими средствами. Тем не менее в условиях войны используется весь доступный ресурс вооружения, способный выполнять боевые задачи, пишут эксперты.

Фактическое применение КС-19 демонстрирует адаптацию устаревших образцов техники к текущим условиям боевых действий. Орудие, создававшееся как элемент противовоздушной обороны, интегрировано в систему огневого поражения наземных целей, говорится в публикации.

Таким образом, использование этих "доисторических" пушек отражает более широкий подход: на фронте задействуются не только современные системы, но и проверенные временем образцы, которые при соответствующем применении продолжают приносить практический результат, резюмируют аналитики.

Вооружение ВСУ - последние достижения

Ранее Business Insider сообщил, что украинские военные начали использовать новейшие шлемы смешанной реальности для подготовки экипажей танков Leopard 2A4, разработанные компанией Varjo. Эти технологии призваны улучшить навыки управления сложными механизмами без физического расходования дефицитных снардов. Для Киева в рамках программы помощи ВСУ норвежская компания Fynd Reality уже закупила 39 гарнитур Varjo стоимостью 8,5 млн. долларов.

Кроме того, в сюжете "Армия Информ" о модернизированных танках 1-й тяжелой механизированной Сиверской бригады ВСУ рассказали о танке Т-64БМ "Булат", который получил ряд технических обновлений в части мобильности, управляемости и повышенных боевых возможностей. По словам военных, существенные изменения коснулись силовой установки и трансмиссии.

