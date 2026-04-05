Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших российских НПЗ, – Мадяр

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 апреля нанесли удары по нефтеналивному порту Приморск (терминал "Транснефть") и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, на Балтийское побережье было "доставлено" большое количество дронов, что подтвердил, в частности, губернатор Ленинградской области, заявивший о повреждении одного из участков нефтепровода в районе порта Приморск.

Военный добавил, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово – ведущее предприятие компании "Лукойл". Судя по имеющимся материалам, на месте поражения бушует масштабный пожар.

Минус авиация РФ

Как писал УНИАН, на военном аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны Украины уничтожили 4 борта и базу тяжелых БПЛА "Орион", транспортный самолет АН-72П и радиолокационную станцию "Меч".

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что это произошло в ночь на 2 апреля. "Орион" способен 24 часа находиться в воздухе на глубине до 250-300 км, ведет разведку и несет до 250 кг вооружения (ракеты или бомбы) на высоте до 7,5 км.

